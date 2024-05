Der Breitbandausbau in der Freiburger Straße in Haltingen kommt voran. Ab Montag, 13. Mai, wird die B 3 nun auf Höhe des Autohauses halbseitig gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Verkehr wird weiterhin mit einer provisorischen Ampel geregelt. Aufgrund der Baumaßnahmen in diesem Bereich wird auch die Ein- und Ausfahrt in und aus dem Elektraweg nicht möglich sein. Fußgängerinnen und Fußgänger sind von dieser Sperrung nicht betroffen. Der Teilabschnitt soll am 23. Mai abgeschlossen sein, heißt es. Insgesamt werden die Breitbandarbeiten in der Freiburger Straße, die der Zweckverband Breitbandversorgung in Auftrag gegeben hat, bis Ende Mai andauern. Die Stadtverwaltung Weil am Rhein bittet um das Beachten der Verkehrshinweise und um Verständnis für diese notwendigen Maßnahmen.