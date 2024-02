Breitbandausbau in Maulburg: Maulburger stellen Fragen zum Glasfaserausbau

In Maulburg-Süd wird das Breitbandnetz für schnelleres Internet für 230 Hausanschlüsse ausgebaut, was ungefähr 500 Wohneinheiten entspricht. Dementsprechend groß war das Interesse der Bürger an der Informationsveranstaltung am Dienstag – fast alle Plätze in der Alemannenhalle waren besetzt.