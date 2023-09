Bridge in Schopfheim Aus Workshop wird ein Verein mit 30-jähriger Geschichte

Weitere 13 Mitglieder

In der Anfangszeit trafen sich die zunächst 16 Mitglieder regelmäßig in der Begegnungsstätte an der Schopfheimer Stadthalle, um ihrer Leidenschaft dem Bridge nachzugehen. Dieses wird oft auch als „Schach unter den Kartenspielen“ bezeichnet. Als erste Vereinsvorsitzende wurde Gerlinde Wohlwender gewählt. Das anspruchsvolle Spiel erfreute sich weiterer Beliebtheit in Schopfheim, und Ende des Jahres 1993 kamen weitere 13 Mitglieder hinzu. Die Bridge-Begeisterten nahmen dabei auch weite Anfahrtswege in Kauf. Sie kamen beispielsweise aus Todtnau, Schönau, Fischingen oder Lörrach.

Wöchentliche Treffen

Der Bridge-Club traf sich fortan wöchentlich; die Spielorte aber wechselten: So gingen die Vereinsmitglieder dem Kartenspiel auch im Schärers Au, in der Kulturfabrik, im Haus der Freimaurer und schließlich im Haus Columban nach.