Briefmarkenring Hasel: Ein arbeitsreiches Jubiläumsjahr

Rückblick

Im Mittelpunkt stand die Feier zum 60-jährigen Bestehen des Vereins, das mit einer Ausstellung in der Festhalle begangen wurde und nicht nur in Fachkreisen eine große Anerkennung erfahren hatte, teilt der Verein mit. Die zahlreichen Besucher aus Südbaden, der Schweiz und dem Elsass seien begeistert gewesen. Dieter Schaile, Vorsitzender des Landesverbands Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine im Bund Deutscher Philatelisten, zollte dem 31 Mitglieder zählenden Verein hohen Respekt für sein Wirken und die Jubiläumsausstellung. Zudem führte ein zweitägiger Ausflug die Mitglieder nach Ulm zur Briefmarkenmesse. Die Protokolle der Sitzungen verlas Wolfgang Ehrl. Kassierer Klaus Vollmer informierte über ein Minus in der Kasse. Die Prüfer Willi Eichin und Karl-Heinz Jährig empfahlen die Entlastung. Bürgermeister Philipp Lotter überbrachte die Grüße der Gemeinde und leitete die Entlastung des Vorstands.

Ausblick

Der Vorstand will sich dem Thema Vereins- und Mitgliederentwicklung widmen, um neue Mitglieder für die Themen Briefmarken, Ansichtskarten und Philatelie zu gewinnen.