Im selben Jahr berichtete Vater Harry der Zeitschrift "People", sein Sohn störe gerne Videotelefonate. In seiner Netflix-Serie "Heart of Invictus" sagte er: "Wenn ich mit meinem Sohn Archie darüber spreche, was er werden will, wenn er groß ist, dann ist es manchmal Astronaut und an anderen Tagen Pilot."

Kurz vor Weihnachten 2023 erzählte Meghan, der Junge habe Interesse an Kameras gezeigt, nachdem der Familienfreund und Fotograf Misan Harriman ihn ein wenig in die Kunst eingewiesen habe. Sie hätten Archie daraufhin eine Kamera geschenkt - und der Junge habe sich beschwert, dass es kein Modell der Marke Leica sei, wie es Harriman benutzt.

Der kranke Mann des Königreichs

Der König zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit! Die Erleichterung in den britischen Medien war zu spüren, als Charles am Dienstag eine Krebsklinik in London besuchte und sich bestens gelaunt zeigte. Das britische Staatsoberhaupt habe einen guten Eindruck hinterlassen, urteilten Premierminister Rishi Sunak und Oppositionsführer Keir Starmer.