Die Wahlkampfthemen

Die Wahl sei auch eine Gelegenheit, die Pläne für die Zukunft Zells zu verdeutlichen. Die Initiative plane ihre Wahlkampfthemen, die sich von Innenstadtentwicklung über Infrastruktur bis hin zur Einbeziehung der lokalen Bevölkerung erstrecken, in den kommenden Wochen weiter zu konkretisieren. Besonders am Herzen liege ihr die Realisierung einer „Zukunftswerkstatt“ für Zell, ein Projekt, das trotz Gemeinderatsbeschluss bisher nicht umgesetzt worden sei. Mit gezielten Aktionen, darunter Veranstaltungen in der Innenstadt und den Ortsteilen, bereite man sich auf die Wahl vor. „Das Ziel ist klar: die Interessen und das Wohlergehen von Zell und seinen Bürgern in den Mittelpunkt zu stellen“, heißt es.