Bürgermeisterwahl: Er will sich für seine Heimat einsetzen

Stamm ist gebürtiger Lörracher und lebt seit rund 25 Jahren mit seiner Frau in Maulburg. Er hat eine Tochter und zwei Enkelkinder. Beruflich war er viele Jahre als selbstständiger Medienberater für verschiedene Verlage tätig. Als Versicherungsfachmann berät er für eine Rechtsschutzversicherung Firmen.

In der Bürgervereinigung Maulburg aktiv

Was hat ihn dazu bewogen, bei der Bürgermeisterwahl am 25. Februar anzutreten? „Man kann nicht immer nur darüber reden, was alles besser gemacht werden kann“, sagt Stamm, der seit 20 Jahren bei der Bürgervereinigung Maulburg (BVM) engagiert ist. Es sei für ihn an der Zeit, „jetzt möchte ich mich einmal an oberster Stelle für die Gemeinde Maulburg einsetzen, das hat sie verdient“. Es gebe viel Verbesserungspotenzial, auch bei der Öffentlichkeitsarbeit. Diese wolle er viel offener und transparenter gegenüber der Gemeinde gestalten – mit Gemeinde meint er dabei die Menschen, die in Maulburg leben, und das Gewerbe, das dort angesiedelt ist. „Da ich hier ansässig bin und die Probleme kenne, muss ich sagen, dass hier viel Potenzial ist“, sagt der 61-Jährige.