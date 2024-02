Bürgermeisterwahl in Maulburg: 3218 Wahlberechtigte sind aufgerufen

Die wahlberechtigten Maulburger Bürger können am Sonntag, 25. Februar, bestimmen, wer für die nächsten acht Jahre die örtliche Politik als Bürgermeister des Dorfes prägt, dem Gemeinderat als wichtigstes Entscheidungsgremium vorsitzt, die Verwaltung führt und die Gemeinde örtlich und überörtlich repräsentiert, heißt es im Aufruf der Gemeindeverwaltung zur Bürgermeisterwahl. Von 8 bis 18 Uhr können die Wahlberechtigten in den vier Wahllokalen im Rathaus, im Schulungsraum der Feuerwehr, in der Wiesentalschule und im Kindergarten Steegmatt ihre Stimmen abgeben. Wer in welchem Wahllokal wählen kann, ist aus der Wahlbenachrichtigung ersichtlich, diese sollte beim Gang ins Wahllokal mitgebracht werden. Es wird betont, dass bei einer Wahl mit einer überschaubaren Zahl von Wahlberechtigten jede Stimme besonderes Gewicht hat und dass bei Bürgermeisterwahlen oftmals nur wenige Stimmen den Ausschlag geben können.