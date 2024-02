Bürgermeisterwahl in Maulburg: Als Optimist das Mögliche sehen

Halter tritt im Wahlkampf mit dem Motto „Aus Maulburg, für Maulburg“ an, ist aber zugleich überzeugt: „Man muss mit den Menschen arbeiten, nicht mit einem Motto.“ Der Wahl am 25. Februar sieht er optimistisch entgegen. „Ich finde es toll, dass es in Maulburg sechs Kandidaten gibt. Jeder Bewerber bringt etwas Eigenes mit in die Wahl, und die Bürger haben somit auch eine echte Auswahl.“ Hat er eine Vermutung, warum es in Maulburg so viele Bewerber gibt? „Viele Dörfer haben weniger Bewerber“, schildert er seine Eindrücke und betont: „Der Ort ist attraktiv. Maulburg ist zwar klein, aber es hat auch Industrie.“ Wer etwas bewegen will, habe in Maulburg eine gute Chance.

Die offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde ist für Freitag, 16. Februar, ab 19 Uhr in der Alemannenhalle, Sportplatzstraße 1, geplant. Die Bürgermeisterwahl in Maulburg findet am Sonntag, 25. Februar statt.