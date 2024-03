Bürgermeisterwahl in Maulburg: Bürger sind zur Wahl aufgerufen

Dann können die Wahlberechtigten endgültig entscheiden, wer für die nächsten acht Jahre die örtliche Politik als Bürgermeister des Dorfes prägt, wer dem Gemeinderat als wichtigstes Entscheidungsgremium vorsitzt, die Verwaltung führt und wer die Gemeinde repräsentiert, heißt es im Wahlaufruf von Bürgermeister Jürgen Multner an die Maulburger Bürger.

Wie Stefanie Hofer, stellvertretende Hauptamtsleiterin, unserer Zeitung berichtet, können von 8 bis 18 Uhr 3207 Wahlberechtigte ab 16 Jahren in den vier Wahllokalen im Rathaus, im Schulungsraum der Feuerwehr, in der Wiesentalschule und im Kindergarten Steegmatt ihre Stimmen abgeben. Laut Hofer haben bis Freitagmittag 437 Wähler per Briefwahl gewählt. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung können Briefwahlunterlagen noch bis Sonntag, 15 Uhr, beim Bürgerbüro beantragt werden.