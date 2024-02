Bürgermeisterwahl in Maulburg: Dienstleisterin für die Bürger

Herzog erzählt, dass sie in den Jahren 2020 und 2021 während des Landtagswahlkampfs, sie war damals Zweitkandidatin der CDU, alle Bürgermeister im Landkreis besucht hat. Hier habe sie die Amtsinhaber gut kennengelernt und sich mit ihnen ausgetauscht, auch wie sie ihre Gemeinden führen. „Da habe ich schon den Wunsch gehegt, Bürgermeisterin zu werden“, schildert sie. Dieser Gedanke sei im Anschluss weiter gereift.

Die Geschäftsführerin eines Immobilienunternehmens in Lörrach sei realistisch genug, um zu sagen: „Als Quereinsteigerin ist vielleicht Lörrach oder Weil am Rhein eine Nummer zu groß.“ Aber Maulburg habe eine Größe, „die ich mir durchaus zutraue“. Herzog erwähnt in diesem Zusammenhang die Verwaltungsfachhochschule in Kehl. „Da habe ich mir für den März schon Bildungsmaßnahmen ausgesucht“, sagt sie. Dort könne sie die Arbeit eines Bürgermeisters und die Fachthemen einer Verwaltung erlernen. „Wenn ich etwas mache, dann möchte ich es richtig machen. Dann möchte ich mich auch weiterbilden.“