Bürgermeisterwahl in Maulburg: Ein anderer Typ, aber ein Maulburger

Kinderkochschule

Der Event-Koch schildert, dass er im Ort eigentlich nur unter „Daniele“ bekannt ist. Die Großeltern des Italieners sind 1960 nach Deutschland gekommen und haben das Anwesen in Maulburg gekauft, wo er noch immer lebt. „Ich bin ein Teil von Maulburg“, erklärt Maula. Seit 2015 ist er auch Mitglied bei „Maulburg hilft“ und unterstützt dabei Menschen im Ort und Geflüchtete. Auch war er viele Jahre im Vorstand des HC Maulburg als Wirtschaftsorganisator tätig.

In seinem Heim betreibt er seit acht Jahren ehrenamtlich eine Kinderkochschule. An Weihnachten kommen seit 15 Jahren bedürftige fremde Menschen in sein „Wohnzimmer“. „Jeder kommt als Fremder und geht als Freund“, betont Maula. Neben seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten veranstaltet Maula zum Beispiel Teamevents für Firmen, um sich finanzieren zu können.