Bürgermeisterwahl in Maulburg: Jessica Lang will Jürgen Multners Nachfolgerin werden

Sie habe ihre Bewerbung am Samstag eingereicht, heißt es in einer Pressemitteilung Langs, die ihren Wohnsitz derzeit in Neuenburg hat. Durch ihre 14 Jahre Berufserfahrung im öffentlichen Dienst fühle sie sich gut gerüstet für das verantwortungsvolle Amt, heißt es weiter. Lang hatte die Stelle als Hauptamtsleiterin in Maulburg im Januar 2020 angetreten. Weitere berufliche Stationen in verschiedenen Funktionen durchlief sie zuvor im Bereich der Kommunalverwaltung und den Landratsämtern Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald. Beim Bayerischen Staatsministerium war sie für die Begleitung und Ausrichtung von Veranstaltungen und Kampagnen für die Staatsregierung und den Ministerpräsidenten zuständig. Maulburg verfüge mit seiner guten Infrastruktur über ideale Rahmenbedingungen zum Wohnen, Arbeiten und Leben für alle Generationen. Dies wolle sie bewahren und stabilisieren, so Lang, die sich als Macherin bezeichnet. Ihre Leidenschaft bestehe darin, Dinge anzupacken, sie mit vollem Einsatz voranzubringen.