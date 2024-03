Bürgermeisterwahl in Maulburg: Kommunikation mit den Bürgern ist wichtig

Anwesende meinten, Bürgermeister zu sein, bedeute eigene Ideen zu haben und nicht nur dem Verwaltungsjob nachzukommen. Das wurde in der Vergangenheit vermisst.

Dass es dem gebürtigen Maulburger, den es zurück in die Heimat zieht, nicht an Vorschlägen mangelt, zeigte der Austausch: Anwesende erinnerten an frühere Zeiten, als das Areal am Rathaus schönen Festivitäten diente. Oft sei etwas losgewesen im Dorf. Heute müsse der Musikverein Gebühren zahlen, wenn er ein Platzkonzert am Rathaus geben wolle. Aktuell gehe es im Gemeinderat um den Wochenmarkt am Freitagvormittag. Bereits vor zwei Wochen habe er sich der Kritik angenommen und mit den Händlern gesprochen, gab Halter an. Diese seien durchaus bereit, den Markt auf den Nachmittag zu verschieben, damit Berufstätige auch einkaufen können. Natürlich werde man aber nicht das Einkaufsverhalten aller ändern, schränkte er ein.

Ohnehin wünschen sich die örtlichen Landwirte eine Plattform zur Direktvermarktung. Denkbar sei ein Hofladen als gemeinsame Anlaufstelle. Als Ersatz für den fehlenden Dorfladen hieß es, ein mobiler Laden könnte Steinen, Maulburg und womöglich Schopfheim abfahren. Man müsse alles organisieren, aber es koste nicht die Welt.