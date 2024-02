Bürgermeisterwahl in Maulburg: Wahlkampf geht in die nächste Runde

„Der Wahlkampf geht weiter“, sagt Halter über die anstehenden drei Wochen bis zur Stichwahl. Er werde mit so vielen Maulburgern wie möglich ins Gespräch kommen und versuchen, auch die 45 Prozent der Wahlberechtigten, die nicht gewählt haben, für die Wahl zu begeistern. Dabei erhalte er viel Unterstützung: „Ich bekomme jetzt sehr viel Feedback aus allen Richtungen von Leuten, die sagen: Wir packen an.“ Noch habe er jedoch keine konkreten Termine wie in den letzten Wochen geplant, zunächst will Halter die Entwicklung abwarten. Wahrscheinlich werde er seine Wahlkampfthemen nochmals in einzelnen Gesprächen bei den Menschen im Ort vorstellen. Neue Themen oder eine andere Schwerpunktsetzung sind dabei nicht vorgesehen.

Intensiv in den Wahlkampf

Halters Gegenkandidatin bei der Stichwahl war am Montag nicht für uns zu erreichen. Am Wahlabend sagte Lang kurz nach der Verkündung des Ergebnisses gegenüber unserer Zeitung, dass sie nicht mit dem Ergebnis gerechnet habe – nur 21 Stimmen fehlten Lang zur absoluten Mehrheit.

Die 34-Jährige hoffe, dass „alle noch mal wählen gehen“ und sie ihr Ergebnis bei der Stichwahl halten kann. „Dafür werde ich mich die nächsten drei Wochen richtig einsetzen und noch mal intensiv in den Wahlkampf gehen“, betonte sie.