Bürgermeisterwahl in Steinen: Bewerbung für eine erneute Amtszeit

„Dies habe ich somit auch am Wochenende getan, um die Chance zu bekommen, in weiteren acht Jahren Projekte umsetzen zu können, beziehungsweise hinterher ein gut bestelltes Haus zu hinterlassen“, so Braun.

Schwerpunkt wird laut Braun in den kommenden Jahren sein, die Verwaltung und damit die gesamte Gemeinde möglichst unbeschadet durch „diese auf uns zukommende turbulente Zeit zu führen und fit für die digitale Zukunft zu machen“. Dies soll so schnell wie möglich in einem gemeinsamen, an einem Standort vereinten Rathaus erfolgen. „Ohne jedoch dabei die langfristige Entwicklung unserer Kommune aus dem Blick zu nehmen“, betont Braun.