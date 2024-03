Bürgermeisterwahl in Steinen: Bewerbung von Alt-Bürgermeister abgelehnt

Zugelassene Bewerbungen

Die zuvor eingegangenen zwei Bewerbungen sind vom Gemeindewahlausschuss zugelassen worden, berichtet Mohr weiter. Auf dem Wahlzettel werden die Namen der Kandidaten in der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbung aufgeführt sein: Oben auf dem Stimmzettel steht somit der amtierende Bürgermeister Gunther Braun, 58 Jahre, wohnhaft in Steinen-Hägelberg. Darunter Jürgen Ernst Walliser, 61 Jahre, Gärtner, wohnhaft in Weil am Rhein.

Bewerbervorstellungen

Mohr weist auch auf die öffentliche Bewerbervorstellungen am Mittwoch, 20. März, 19 Uhr, in der Wiesentalhalle in Höllstein und am Donnerstag, 21. März, 19 Uhr, in der Steinenberghalle in Schlächtenhaus hin. Dort erhalten die beiden Bewerber die Möglichkeit, sich sowie ihre kommunalpolitischen Vorstellungen und Ziele vorzustellen. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses erläutert, dass sich die Kandidaten bei den Bewerbervorstellungen jeweils 15 Minuten dem Publikum präsentieren und sich danach weitere 15 Minuten den Fragen der Anwesenden stellen. Am Ende sind jeweils zweiminütige Schlussstatements der Kandidaten vorgesehen.

Die nächste Sitzung des Wahlausschusses ist erst wieder für den Tag nach der Wahl vorgesehen, wenn dieser die Korrektheit der Ergebnisse bestätigt. Der Ausschuss überwacht und kontrolliert auch die Ordnungsmäßigkeit der Wahl am 7. April. Nach Ende der Stimmabgabe um 18 Uhr werden laut Mohr am Abend die einlaufenden Ergebnisse aus den einzelnen Wahlbezirken und das vorläufige Wahlergebnis in der Aula des Schulzentrums bekannt gegeben.