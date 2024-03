Bürgermeisterwahl in Steinen: Für die Jugend und offenere Baugebiete

Jürgen Walliser will nach der Wahl am 7. April als Bürgermeister in das Steinener Rathaus einziehen. Von dort startet auch der Ortsrundgang mit unserer Zeitung an diesem sonnigen Nachmittag. Das erste von Walliser ausgesuchte Ziel soll der Platz am nahe gelegenen Jugendzentrum sein, auf dem einst die Skaterbahn stand.