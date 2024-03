Bürgermeisterwahl in Steinen: Kandidaten stellen sich den Bürgern

Foto: Manuel Hunn

Auch Jürgen Walliser hatte eine Rede vorbereitet, die er vorlas. Er beschrieb seinen familiären Hintergrund und berichtete, dass die Bürger ihn von der Gartenabteilung der Gemeinde Steinen kennen – durch diese Tätigkeit kenne er die Gemeindeverwaltung „in- und auswendig“. Zudem könne er unter anderem als Stadtrat von Weil am Rhein und als Kreisrat eine mittlerweile zehnjährige Erfahrung in der Verwaltung vorweisen. Walliser betonte auch seine Kompetenz, sich in die Belange von Gewerbetreibenden einfühlen zu können.

Entschlossenes Handeln

Von ihm als Bürgermeister könnten die Steinener „entschlossenes Handeln, Kommunikation auf Augenhöhe und Transparenz“ erwarten. Zum Beispiel sprach er an, die Öffnungszeiten des Rathauses verlängern zu wollen. Es gebe viele Probleme und Bedürfnisse, die es zu lösen gilt. So sei es der falsche Weg, beim Bau des Kreisklinikums Kompromisse abzuwarten. Auch sprach Walliser die Gemeindefinanzen an und betonte, dass gespart werden müsse. Da am Ende seiner Präsentation noch Zeit übrig blieb, sagte Mohr scherzhaft: „Sie haben sieben Minuten schon gespart“, was die Stimmung in der Halle auflockerte.