Bürgermeisterwahl in Steinen: Neuer Kandidat

Seit 15 Jahren ist Walliser politisch aktiv. 2009 wurde er zum Stadtrat in Weil am Rhein gewählt, seit 2014 bis heute ist er im Ortschaftsrat in Haltingen aktiv. 2019 wurde er zum Stadtrat in Weil am Rhein wiedergewählt. „Mein Höhepunkt bis heute ist, dass ich 2019 in den Kreistag Lörrach gewählt wurde“, teilt Walliser mit.

Vor Jürgen Walliser hat bereits der amtierende Bürgermeister Gunther Braun seine Bewerbung für eine erneute Amtszeit abgegeben. Wahltermin ist am 7. April.