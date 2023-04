Bürgerverein aktiv Neuer Anstrich für die „Zeller Wand“

Der Grundanstrich ist in „Zeller Rot“ und in verschiedenen Grautönen gehalten. Dabei wurden alle Wandteile mit insgesamt um die 400 Quadratmeter neu gestrichen. Die Initiative zur Neugestaltung der Betonwand kam vom Bürgerverein. Grafikdesignerin Helin Aslan entwarf die Grundidee zur grafischen Gestaltung mit Motiven, die für Zell typisch sind. Sie erlauben zum einen, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und somit die Verwurzelung mit der Geschichte aufzuzeigen. Zum anderen soll durch die moderne Gestaltung auch das Jetzt sichtbar und ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft gerichtet werden. Von Helin Aslan stammen auch die allermeisten Motive, die durchaus künftig an anderer Stelle wieder verwendet werden können.

„Boogies“ Street Art

Die Umsetzung des Entwurfs erfolgt durch Street Art-Künstler Andre Morgner aus der Schweiz. Er ist unter seinem Künstlernamen „Boogie“ ein weltweit anerkannter Graffiti-Sprayer, der sich mit seinen Street Art-Werken bereits in Metropolen wie Buenos Aires, Lima, Berlin, Jakarta, Budapest, Krakau oder Moskau verewigt hat. Auch in Zell war er schon aktiv: 2011 hat er das Graffiti am Textilmuseum angebracht. Boogie wird in der kommenden Woche (17. bis 21. April) an seinem neuen Werk arbeiten, sofern dies witterungsbedingt möglich ist. Es besteht also die Möglichkeit, einem internationalen Künstler bei der Arbeit auf dem Rathausplatz zuzusehen. Die offizielle Einweihung der „Zeller Wand“, ein Projekt auch des Tourismus-Infrastrukturprogramms Baden-Württemberg, ist im Mai.