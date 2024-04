Burgfestspiele Rötteln: Die „Hexenjagd“ rückt näher

Mitten in den Proben

Mit viel Begeisterung sind die Schauspieler derzeit mitten in den Proben. Die Regie übernimmt erneut Simon Rösch aus Weil am Rhein. Das Stück, geschrieben 1953, beruht auf einer wahren Begebenheit in den USA im 17. Jahrhundert.

Zum Inhalt

Pastor Parris erwischt seine Tochter und andere Mädchen, wie sie nackt im Wald tanzen. Am nächsten Morgen ist seine Tochter in einem sonderbaren Zustand und nicht ansprechbar. Da gibt es in Salem nur eine Erklärung: Es muss der Teufel im Spiel sein. Als auch noch der Hexenspezialist Pastor Hale in der Kleinstadt erscheint, bricht ein regelrechter Hexenwahn aus. Die Mädchen bekommen jetzt, als sie anfangen, Menschen der Hexerei zu beschuldigen, ungeahnte Aufmerksamkeit. Je länger sie ihr Handeln weitertreiben, umso mehr steigern sie sich selbst in ihre Visionen hinein. Nach und nach beginnen sie, fast das ganze Dorf der Hexerei zu beschuldigen. Und nur diejenigen werden begnadigt, die ihre Schuld eingestehen. Wer standhaft leugnet, wird hingerichtet. Und als auch Pastor Hale endlich zu begreifen beginnt, dass die Mädchen keine Heiligen sind, ist es für viele schon zu spät.