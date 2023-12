Buttenberg-Schule Inzlingen: Sanierungskosten steigen

Keine besonderen Fliesen

Für das „Ausschreibungspaket 3“, welches die Arbeiten in den Bereichen Estrich, Gussasphalt, Fliesen und Bodenbelag umfasst, wurden am Dienstag Arbeiten in Höhe von 217 330 Euro vergeben werden. Im Vergleich zur ursprünglichen Kostenberechnung sind das Mehrkosten über 13 578 Euro. Alleine die Preissteigerung für die Fliesenarbeiten schlagen mit knapp 6000 Euro zu Buche. „Der Markt bringt derzeit nichts Günstigeres“, erläuterte. Er betonte, dass es keineswegs um außergewöhnliche Fliesen gehe.

Erfreut zeigten sich der Architekt und Bürgermeister Marco Muchenberger darüber, dass die Küche verbessert und dennoch um 6000 Euro günstiger wird.