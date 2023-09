Buttenbergschule Inzlingen Kosteneigerungen liegen im Rahmen

Auch Thomas Kunzelmann äußerte Fragen in Bezug auf die Notwendigkeit einer größeren oder kleineren Spülmaschine für die Buttenbergschule. Beide Ratsmitglieder verwiesen in diesem Zusammenhang auch auf etwaige Folgekosten für Wartung und Pflege der Kücheneinrichtungen.

Die Vergabe für das Gewerk Lüftung wurde auf die nächste Sitzung des Gemeinderats verschoben.

Mit den entsprechenden Ergebnissen des zweiten Ausschreibungspakets wurden Arbeiten in Höhe von 241 321 Euro vergeben. In der ursprünglichen Kostenberechnung waren dafür lediglich Kosten in Höhe von 218 196 Euro vorgesehen. Dies entspreche Mehrkosten in Höhe von 23 124 Euro, wie es seitens der Verwaltung hieß.

Bruthilfen anbringen

In Bezug auf Mehrarbeiten, die erst im Zuge der Baumaßnahmen auftraten, werden darüber hinaus Kosten in Höhe von 7062 Euro für die Ertüchtigung des Blitzschutzes sowie Aufwendungen zur Montage von CFK-Lamellen zur Nachverstärkung von Deckenbauteilen in Höhe von 5820 Euro zu Buche schlagen.

Vorgeschlagen wurde von Held auch das Anbringen von Bruthilfen nach Beendigung der Schulsanierung. Damit würde man auch dem pädagogischen Hintergrund als Schule Rechnung tragen.