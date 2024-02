Buurefasnacht: Narren haben volles Programm

Der große Wibufa-Umzug am Sonntag, 18. Februar, ab 14.11 Uhr ist der Höhepunkt des närrischen Jahrs in Wiechs. Spezialität in Wiechs: Auf den Wagen werden Pleiten, Pech und Pannen aus dem Dorfgeschehen ausgespielt – die Lacher beim wissenden Publikum sind garantiert. Anschließend folgt närrisches Treiben in der Halle. Abgeschlossen wird die Kampagne mit der Fasnachtsverbrennung. Aufstellung am Dorfbrunnen ist wieder um 19.11 Uhr. Anschließend ist „Uscherete“ in der Chäppelibockbar. Die Wiechser Narren weisen darauf hin, dass nur kostümierten Personen der Eintritt gewährt wird. Zum anderen ist Jugendlichen unter 16 Jahren ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten der Eintritt nicht gestattet. Das Formular zwecks Übertragung der Aufsichtspflicht einer anderen Person ab 18 Jahren wird nicht akzeptiert, machen die Wibufa-Verantwortlichen in ihrer Ankündigung deutlich. Es soll Ausweiskontrollen geben.

Drei Tage närrisches Treiben in Hasel

Drei Tage bieten die Hasler Narren ein volles Programm. Es gibt Umzüge, Guggemusik und viel Party. Die Hasler Narren starten am heutigen Freitag, 16. Februar, um 19.11 Uhr mit dem Hemdglunkiumzug in die Buurefasnacht. Der Glunkiball mit DJ Joe und den Guggemusiken schließt sich ab 20.11 Uhr an.