Car-Sharing in Maulburg Startschuss für Mobilitätsprojekt

Hamburg, Berlin, Maulburg

Es handle sich um ein Pilotprojekt. Bislang sei Kinto Share beispielsweise in Hamburg, Köln und Berlin vertreten. Derzeit stehen zwei Hybridautos – eins am Rathaus, das andere am Bahnhof – zur Verfügung. Im Lauf des Jahres sollen sie aber durch vollelektrische Fahrzeuge abgelöst werden. Zudem kann man sich auch einen Neunsitzer mieten.