Demo in Maulburg: 300 Bürger protestieren gegen rechts und die AfD-Veranstaltung

Für die Mahnwache gegen die AfD-Veranstaltung waren laut Hauptamt 60 Teilnehmer angemeldet. Da es Aufrufe zur Teilnahme in der Presse, in den Sozialen Medien und bei der Kundgebung am Samstag in Schopfheim gab, wurde aber schon vorab mit einer deutlich höheren Teilnehmerzahl gerechnet. „Hand in Hand mit Rasseln, Trommeln und Pfeifen“ warben die Teilnehmer für einen lautstarken Protest.