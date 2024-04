Der BUND Bad Bellingen/Schliengen montiert Mauerseglerkästen: Ersatzstandorte dringend gesucht

An dem nun abgerissenen Gebäude der Winzergenossenschaft (WG) in Schliengen waren seit fast 20 Jahren die seltenen Mauersegler zu beobachten. Mit dem Abriss des Gebäudes verloren die unter Naturschutz stehenden Vögel ihre Kästen mit Nistmöglichkeiten. Der Ortsverband Bad Bellingen/Schliengen des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) hat nun in Zusammenarbeit mit Siegfried Thoma vom Pfarrgemeinderat und Pfarrer Josef Maurer eine Möglichkeit gefunden, die Mauerseglerkästen neu anzubringen – und zwar am Pfarrgemeindesaal an der B 3 in Schliengen. Die Anbringung der Kästen ist für Dienstag, 16. April, ab 7.30 Uhr geplant.