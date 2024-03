Der Fall Yolanda K.: Noch viele Fragen unbeantwortet

Yolanda K. war seit dem 25. September 2019 vermisst worden, damals war sie 23 Jahre alt und studierte in Leipzig Architektur. Dorthin war sie nach ihrem Abitur an der Freien Evangelischen Schule in Lörrach im Jahr 2016 gezogen. Yolanda K. war in Steinen aufgewachsen. Der Fall hatte einiges Aufsehen erregt. Auf der Suche nach der jungen Frau hatten sich die Ermittler auch in den Fernsehsendungen „Aktenzeichen XY... vermisst“ und „Kripo live“an die Öffentlichkeit gewandt. Dabei wurde auch versucht, den 25. September 2019 zu rekonstruieren. Den Tag, an dem Yolanda K. verschwand.