Diamantene Hochzeit: Arbeit und Hobbys schweißten sie zusammen

Ein besonderes Ehejubiläum, die Diamantene Hochzeit, feiern Adelheid und Werner Gehring. Die Freude am gemeinsamen Hobby, dem Skifahren, und die Arbeit haben das Paar in all den Jahren zusammengeschweißt. Kennengelernt haben sich Adelheid – „Heidi“, wie sie von allen genannt wird – und Werner, weil sie Nachbarn waren. Werner Gehring arbeitete in der elterlichen Metzgerei (heute Metzgerei Lederer) in der Hauptstraße und Heidi lebte mit ihren Eltern über der Adler Apotheke nebenan.