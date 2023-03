„Die Frau am Kreuz“ Ein Mythos, der es in sich hat

Da kam ihm die schöne Tochter gerade recht. Mit heutigen Worten sah er sie als Kapital, verkuppelt mit einem begüterten Königssohn, sollte sie sich seinem Herrscherwillen fügen. Doch die Tochter weigerte sich, flehte im Gebet, ihr Äußeres zu verändern, um unattraktiv zu werden. Über Nacht wuchs ein Bart, verunstaltete ihr Gesicht, weshalb der Vater sie kreuzigen ließ.

Die Legende entstand im Spätmittelalter in den Niederlanden, breitete sich in Teilen Europas aus, weshalb die „Frau am Kreuz“ mehrere Namen hat: Heilige Kümmernis oder Wilgefortis, nach Virgo fortis, die tapfere Jungfrau, heißt sie etwa in Österreich und Bayern. Ontkommer wurde sie in den Niederlanden genannt und Uncumber in England, basierend auf Entkümmerung: Befreiung von Last und Sorge.