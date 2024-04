Diskussionsabend in Schopfheim: Probleme der Kommunen gleichen sich fast überall

Zum „finanzpolitischen Abend“ hatten die FDP-Ortsverbände Mittleres und Oberes Wiesental ins Restaurant „Kranz“ eingeladen. Viele andere Themen wurden ebenfalls angesprochen – unter anderem die Lage der heimischen Wirtschaft und die Einwanderungspolitik.

Peter Palme zählte in seiner Aussage die Bauvorhaben auf, die Zell im Wiesental in den vergangenen Jahren realisiert hat. „Wir haben in sechs Jahren 16 Millionen Euro in größere Projekte investiert, das sind zweieinhalb Millionen Euro pro Jahr. Das ist schwer zu verkraften.“ Das alles sei leistbar gewesen, weil die Projekte vor der Zeit der Kostensteigerungen realisiert wurden.