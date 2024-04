Dorfentwicklungskonzept in Hasel: Bürgerbeteiligung für die Zukunft

Moderator Frank Leichsenring von der Agentur „Komm...zett“ fasste den Prozess zunächst kurz zusammen. Vor genau einem Jahr begann man in Hasel mit einer Beschreibung des Ist-Zustandes. Im Sommer ging der Gemeinderat in Klausur, um in einer „Zukunftskonferenz“ die Stärken und Schwächen auszuloten. Nach einer Online-Umfrage und einer Impulsveranstaltung im Herbst hatten im November die Bürger das Wort und erarbeiteten in drei Arbeitsgruppen die Themen, die ihnen besonders auf den Nägeln brennen.

Priorität Grundversorgung

Leichsenring skizzierte, dass dem Gemeinderat Klimaschutz und demografischer Wandel besonders am Herzen lag, gefolgt von Innenentwicklung und Infrastruktur.