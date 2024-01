Dreikönig: Sternsinger-Aktion in Todtnau war voller Erfolg

Ein großes Dankeschön der Organisatoren der Aktion der Pfarrei St. Johannes in Todtnau, Aftersteg, Schlechtnau und Brandenberg geht an alle Könige und Königinnen sowie Sternträger, die jüngsten unter ihnen waren gerade einmal acht Jahre alt. Ihnen allen hat die Aktion sehr viel Spaß gemacht und auch den Menschen in den Häusern haben sie eine große Freude bereitet. Die Organisatoren danken auch den vielen Spendern.

Ein weiterer Dank gilt den Gasthäusern Lawine in Fahl, Landgasthaus Kurz in Brandenberg, Eisdiele „Piazzetta“ in Todtnau, Mühle in Aftersteg und Rabenfelden in Schlechtnau sowie an die Familie Schmidt in Todtnau für die kostenlose Verköstigung der Sternsinger, die danach wieder gestärkt weiterziehen konnten. Ein weiterer Dank geht an die erwachsenen Begleiter der insgesamt sieben Gruppen, ohne die die Aktion nicht möglich gewesen wäre.

Unabhängig davon waren auch Sternsinger in Muggenbrunn und Todtnauberg unterwegs.