Dreyland-Bluesfestival Nominierung für Blues Award

Abstimmung

Die Schopfheimer Bluesfreunde hoffen nun auf die Unterstützung ihrer Fans in der Region und darüber hinaus bei der Abstimmung. An dem Online-Voting kann sich jeder beteiligen. Voraussetzung ist eine Anmeldung auf www.voting.blues-baltica.de. Eine Registrierung ist notwendig, damit jeweils nur eine Stimme abgegeben werden kann, so die Erklärung. Die Abstimmung läuft ab heute bis zum Montag, 24. April .