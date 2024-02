Drochehüüler-Orden der Narrenzunft: Geschliffene Verteidigungsrede

Mathilde Franziska Anneke etwa. Während der Revolution 1848/49 engagierte sie sich an der Seite ihres zweiten Ehemannes Fritz Anneke im demokratisch-sozialistischen Lager, nahm am Badischen Aufstand teil und emigrierte nach dessen Niederschlagung in die USA, wo sie sich ebenfalls für die Gleichberechtigung der Frauen einsetzte.