Duathlon: Langenaus Duathleten räumen ab

MENGEN. Der inzwischen als „Blaue Wand“ bekannte Langenauer Nachwuchs bestätigte seine Dominanz im Land auch in diesem Jahr. Fast in allen Altersklassen-Wettbewerben stand mindestens ein Langenauer Athlet auf dem Treppchen. In den Mannschaftswertungen reklamierte die Turnerschaft elf Treppchen-Plätze. Davon waren sechs erste Ränge.