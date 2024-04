Die Serie mit „Erste Hilfe für Senioren“ beim Verein Lebendige Nachbarschaft Efringen-Kirchen (LeNa EK) hat begonnen. Wie schon im Jahr 2023 wurden die Senioren vom DRK-Team um Sabine Afken und Gerhard Kienle über wichtige Aspekte der Ersten Hilfe informiert, heißt es in einer Mitteilung. Der Schwerpunkt lag dieses mal bei der Feststellung und richtigen Vorgehensweise bei Ohnmacht. Natürlich durfte dabei nicht der Umgang mit der Notrufnummer 112 nicht fehlen. Die 17 Teilnehmer waren sowohl mit vielfältigen Fragen als auch tatkräftig dabei, eine „bewusstlose Person“ in stabile Seitenlage zu bringen. Ebenfalls wurde der Rettungsgriff zur Bergung aus einem Auto gezeigt. Nach sehr kurzweiligen 90 Minuten wurde der Kurs mit diversen Fragen zu ähnlichen Themen beendet. Die nächsten Veranstaltungen dieser erweiterten Reihe werden am 17. Juli und 15. November angeboten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lena-ek.de.