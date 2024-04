Mit seinem Motorrad kommt der 28-Jährige am Samstag, 13. April, kurz vor 13 Uhr auf der Kreisstraße 6351, die von Egringen nach Holzen führt, in einem Kurvenbereich von der Straße ab. Der Unfall ereignet sich nördlich der Abzweigung von der Kreisstraße nach Mappach (Maugenharder Weg). Dort stürzt der Motorradfahrer in einen Acker, wie die Polizeipressestelle in ihrer Meldung mitteilt.