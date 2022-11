Efringen-Kirchen 33 Jahre klangvolles Engagement

Butzers Leidenschaft sei spürbar gewesen für seinen Dienst, der Musik, die nach evangelischem Verständnis gleichberechtigt an der Verkündigung im Gottesdienst mitwirkt.

Augenzwinkernder Einblick in die Proben

In einer kleinen, „keineswegs ernstgemeinten“ schauspielerischen Einlage schlüpfte Rüdiger Klatt für einige Momente in die Rolle des scheidenden Chorleiters und gab so den Gottesdienstbesuchern einen lebendigen Einblick in die Probenarbeit des Bläserensembles der vergangenen Jahre.

Angefangen von „Ich hab da ein bissle was rausgesucht“ und: „Ich hab da ein paar Kopien – ihr müsst aber zu zweit reingucken“ bis „Jetzt spielen wir bitte einmal den ersten Ton“, kamen viele Facetten zur Sprache, welche die Posaunenchorarbeit jahrelang prägten. Butzer habe dabei keinerlei Mühe gescheut, betonte Klatt. Sei es, um einen Mitmusiker – ihn – zum Auftritt aus seinem Wohnort Lörrach abzuholen, und dabei einen Geschwindigkeitsrekord von sage und schreibe neun Minuten aufzustellen. Oder sei es, mit einem Fläschchen Öl zur Hand zu sein, wenn an der Trompete ein Ventil klemmte.

Es sei schön gewesen, so lange Jahre in seinem „Schlagschatten“ zu sitzen, spielte Klatt auf Butzers charakteristische Dirigierweise mit einem Arm an, während er mit der anderen Hand sein Instrument, die Trompete hielt.

Posaunenarbeit durchzieht Butzers Leben

Sieghard Butzer, ursprünglich gelernter Radio- und Fernsehtechniker, der viele Jahre als Jugendheimerzieher auf der Tüllinger Höhe gearbeitet hat, kam 1981 mit seiner Frau, einer Kirchenerin nach Efringen-Kirchen. Er war froh, dort einen Posaunenchor anzutreffen, dessen Leitung er dann 1987 oder 1988 – „Ich weiß es gar nicht mehr genau“ – übernahm.

Mit elf Jahren hatte er seine Ausbildung beim Posaunenchor in seinem Heimatort Linkenheim bei Karlsruhe begonnen, und diesen später dann auch selbst geleitet. Damals war er 21 Jahre alt. Auch auf Schloss Beuggen, wo er seinen Zivildienst ableistete, hatte er einen Posaunenchor der Kinder geleitet, sodass er bereits einige Erfahrung mitbrachte, als er sein Amt in Efringen-Kirchen antrat.

Die Rolle der Chorleiterin übernimmt nun Petra Brinkmann aus Weil am Rhein. Die gebürtige Niedersächsin ist ebenfalls in der evangelischen Posaunenarbeit verwurzelt und bringt ein erfolgreich absolvierte D-Prüfung für Bläserchorleitung mit. Ihren Einstand gab die neue Chorleiterin – nur dirigierend, nicht mitblasend – dann mit dem klassisch zum ersten Advent intonierten Lied „Tochter Zion“.

Brinkmanns Aufgabe war es auch Butzer einen Gruß der Landesposaunenarbeit in Baden für „25+“ Jahre aktiver Posaunenarbeit zu überbringen.