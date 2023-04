Efringen-Kirchen Abseits konventioneller Regeln

Auf Individualität setzen

Beim badischen Landweinmarkt, so Ziereisen weiter, wird es von 33 badischen Erzeugern mehr als 200 durchweg als Landweine vermarktete Tropfen geben. „Schon recht lange vermarkten Winzer auch und gerade in Baden ihre Weine als Landwein“, so Ziereisen. Das deshalb, weil sie Individualität wollen und keine von Vorschriften von Verbänden eingeschränkten Produkte, erklärte der Winzer. „Wir alle setzen auf die Individualität und den Charakter unserer Weine und ein Qualitätsverständnis abseits konventioneller Regeln.“ Da Landweinwinzer ihre Produkte nicht auf etablierten Veranstaltungen wie etwa der Weinmesse Offenburg anbieten dürfen, kam 2017 die von den Ziereisens geschaffene, eigene Plattform zur Präsentation der Landweine bei ihrer Premiere in Müllheim bestens an. Ebenso die folgenden zwei Jahre bis zu den Einschränkungen durch die Pandemie.