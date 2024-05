Für den Ortschaftsrat in Mappach kandidieren seit der Sitzung des Gremiums am Dienstagabend doch acht statt sieben Kandidaten um die sechs Plätze. Ortsvorsteher Helmut Gräßlin gab bekannt, dass Frank Kammüller sich jetzt bereit erklärt habe. Der 41-jährige gelernte Fleischer, der seit Jahren als Meister im Steinbruch Kalkwerk Istein arbeitet, stellte sich den 14 Besuchern der Sitzung vor. Frank Kammüller ist verheiratet und hat drei Kinder. Zudem ist er Vorsitzender des Brauchtumsvereins sowie Feuerwehrmann in Mappach und dort ebenso im Feuerwehrausschuss aktiv. „Mit Familie und meinen Ehrenämtern habe ich bereits viel zu tun“, sagt Kammüller, warum er zunächst nicht kandidieren wollte. „Allerdings habe ich gesehen, wieviel wichtige Aufgaben in Mappach und Efringen-Kirchen anstehen“, benennt der neue Kandidat die Gründe, sich jetzt doch für Mappach und Efringen-Kirchen kommunalpolitisch einsetzen zu wollen.