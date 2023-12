Efringen-Kirchen: Adventsfenster öffnen sich

Das erste der beiden Fenster in Huttingen wird am Donnerstag, 7. Dezember, um 17.30 Uhr Am Rebhang 13 (Familie Schörlin) eröffnet. Weiter geht es am Freitag, 8. Dezember, um 16.30 Uhr mit dem Fenster am Seniorenzentrum in Efringen-Kirchen, Isteiner Straße 6. Es folgt das Fenster der Familie Ruser am Samstag, 9. Dezember, in Istein, Mühlegrund 7. Es wird um 17 Uhr geöffnet. Das andere Adventsfenster in Huttingen wurde in der Klotzenstraße 28 von den Familien Braun und Weiß dekoriert. Geöffnet wird es am Freitag, 15. Dezember, um 18.30 Uhr.

Die weiteren fünf Adventsfenster wurden in Istein dekoriert. Das Fenster der Familie Kiefer, Stockfeld 7, wird am Samstag, 16. Dezember, um 18 Uhr eröffnet. Im Pfarrhaus St. Michael haben die Erstkommunionkinder 2024 das Fenster dekoriert. Es wird am Sonntag, 17. Dezember, 18 Uhr, geöffnet. Das Fenster der Familie Rühl, Dichleweg 18, wird am Mittwoch, 20. Dezember, ab 18 Uhr zu sehen sein. Am Freitag, 22. Dezember, 18 Uhr, wird das Fenster der Familie Haberstroh, Fischerau 1, geöffnet. Den Abschluss bildet das Fenster der Familie Kiffe, Neue Straße 39, am Samstag, 23. Dezember, 19 Uhr. Gestaltet wurde es von den Mini-Romwallfahrerinnen 2024.