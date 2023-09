Efringen-Kirchen „Alle Lehrerstellen sind besetzt“

Vergangenes Schuljahr war das so in Efringen-Kirchen, und in Baden-Württemberg fehlten sogar rund 890 Lehrer. Doch diesmal hat sich nichts über die unterrichtsfreie Zeit geändert. Auch sind laut Pilz die Zeiten vorbei, in denen Lehrkräfte von heute auf morgen nicht mehr unterrichten dürfen. Damit spielt er auf die Corona-Pandemie an. Damals fielen die Kolleginnen bei Schwangerschaft sofort aus. „Das gibt mehr Planungssicherheit“, betont er.

Stundenpläne fast fertig

Ab nächsten Montag werden somit 51 Lehrer am Schulzentrum Efringen-Kirchen insgesamt 550 Schüler in 25 Klassen unterrichten – elf davon Grundschulklassen, 14 im Sekundarbereich. Überwiegend besteht Zweizügigkeit. Nur die neunten Klassen sind dreizügig vertreten, und im Grundschulbereich gibt es jeweils drei erste und drei dritte Klassen. Doch bevor der erste Gong für die Schüler schlägt, tüftelt Pilz noch an den Stundenplänen: „Da sind wir bis Freitag noch mit dem Finetuning beschäftigt.“