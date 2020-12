Efringen-Kirchen Anzeigen an der B 3

Welmlingen. Ortsvorsteher Richard Ludin gab in der jüngsten Sitzung des Welmlinger Ortschaftsrats bekannt, dass an der B 3 in Welmlingen zwei Geschwindigkeitsanzeigen installiert werden. Eine in der Gemeinde bereits vorhandene wird installiert, eine weitere wird aus dem Budget der Ortsverwaltung in Höhe von 1000 Euro sowie mittels einer Spende des Vereins „Brauchtumspflege Welmlingen“ in Höhe von 500 Euro beschafft. Die verbleibenden Kosten von rund 750 Euro übernimmt die Gemeinde, so Ludin.