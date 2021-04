Efringen-Kirchen Auf Anbauhäufigkeit achten

Rebland. Der Maiswurzelbohrer ist ein Käfer, der Maisbestände durch Wurzel- und Blütenfraß massiv schädigen kann. In Südbaden ist er bereits 2007 eingewandert und hat sich in den vergangenen Jahren in einzelnen Gebieten im Rheintal von Lörrach bis Rastatt stark vermehrt. Im Landkreis Lörrach wurde er besonders in den Gegenden um Efringen-Kirchen mit Teilorten, Schliengen, in Tannenkirch und teilweise auch in Binzen festgestellt.