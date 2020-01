Efringen-Kirchen Außerordentliche Leistung

Acht junge Musiker erhielten eine Urkunde für außerordentliche Leistungen. Dabei fiel auf, dass in vielen Familien die Tradition vorherrscht, die Musik auch in der nächsten Generation zu pflegen. Viele Namen aus dem Aktivorchester tauchen bei den Kleinen und Kleinsten wieder auf. 2019 haben Maria Schaffhauser am Schlagzeug, Annika Schaffhauser, Querflöte, und Moritz Kufner am Schlagzeug das Junioren-Abzeichen bestanden. Isabelle Möllendorf, Klarinette, und Elena Möllendorf, Querflöte, sowie Elena Bloy, Oboe, haben das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze erworben. Lea Krebs, aktiv an der Querflöte, hat im Sommer letzten Jahres das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber erworben. Und schließlich gab es noch Gold: Schlagzeuger Christian Geugelin erhielt das Leistungsabzeichen in Gold. Vorsitzende Julia Oelke: „Christian, wir sind stolz auf dich.“ Und sie schloss an: „Was wären Ehrungen in einem Musikverein ohne Musik?“ Und so erklang der „Deutschmeister Regimentsmarsch“ zum Abschluss dieses Programmteils.