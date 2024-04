Efringen-Kirchen: Autorenteam ist zufrieden

Das Autorenteam Wolfgang Hugenschmidt, Joachim Weißer und Claus Henrik Linke überreichten am Freitag ein erstes Leihexemplar des Buchs an Blum. Anlass für die Spende ist das Ende der Ausstellung im Rathausfoyer am Freitag, welche jetzt abgebaut wird. Das Überlassen der Bücher ist ein Dank an die Gemeinde, welche die Räume zur Verfügung gestellt hat.

Bei der Mediatheksleiterin wurde das Buch bereits mehrfach zur Ausleihe angefragt. „Ich freue mich sehr, dass wir nun ein Exemplar bekommen“ sagte Blum. Bisher sei in der Mediathek während der laufenden Ausstellung immer vorrangig auf die Möglichkeit des Kaufs des Buches aufmerksam gemacht worden, berichtet Blum. Das Autoren und Chronik-Team, zu dem auch Manfred Denz gehört, zeigte sich beim Pressetermin sehr zufrieden mit der Resonanz auf die Ausstellung. „Wir haben von Besuchern noch spannende, interessante Details mitgeteilt bekommen, von denen wir bisher nichts wussten“, sagte Hugenschmidt.