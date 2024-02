Efringen-Kirchen: Bauarbeiten: „Hochwasser“ am Altrhein

Aus diesem Grund werden Wassermengen ausnahmsweise über den Altrhein umgeleitet. Es handelt sich hierbei um einen zusätzlichen Abfluss von etwa 400 bis 500 Kubikmeter pro Sekunde statt den üblichen 52 Kubikmeter pro Sekunde. Die fast zehnfache Menge an Wasser bedeutet Veränderungen und Gefahren.

„Am Altrhein und hier insbesondere an den zugänglichen Stellen, wie zum Beispiel den Isteiner Schwellen, ist mit einem höheren Wasserstand zu rechnen“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde Efringen-Kirchen. „Die Bevölkerung wird daher zu besonderer Vorsicht an diesen Tagen am Altrhein aufgerufen“, wird in dem Aufruf hervorgehoben.