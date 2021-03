Efringen-Kirchen Beim Verkehr drückt der Schuh

Mappach (ilz). Wie in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats deutlich wurde, drückt bei den Maugenhardern der Schuh in Sachen Verkehr. Eine Initiative will auf die aus ihrer Sicht bestehenden Missstände aufmerksam machen und auf eine Verbesserung hinwirken. Als problematisch wird in erster Linie angesehen, dass immer mehr Fahrzeuge durch Maugenhard fahren, was durch die bestehende Sperrung im Kandertal noch deutlicher spürbar werde. Auch seien viele Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit in dem zu Mappach gehörenden Weiler unterwegs, obwohl dort eigentlich Tempo 30 gilt. Die Schilder, welche die Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen, seien ebenso verblasst wie die Markierungen auf der Fahrbahn.